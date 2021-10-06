Анна Добрыднева приоткрыла завесу своей личной жизни.

Украинская певица, экс-солистка группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева в программе ЖВЛ рассказала, что ее бывший гражданский муж был абьюзером.

По ее словам, он всячески внушал ей, что она никому не нужна. А также говорил, что пение - это не ее. При этом сама Аня до последнего верила, что у них будет счастливая семья и она сможет родить любимому детей.

"Он аккуратно внушал, что я никому не нужна, кроме него. Сейчас я понимаю, что это абьюз чистой воды. Потом почувствовала агрессию в свой адрес очень сильную и я просто свалила", – рассказала артистка.

Также Добрыднева добавила, что до сих пор мечтает о троих детках, с которыми будет проводить вечера у камина.

"Трое детей, вечера у камина, коты и собаки – вот это для меня важно", – подытожила Добрыднева.

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Анна Добрыднева с 2014 года активно работает над сольным проектом "Анна Добрыднева". Песни и клипы Анны Добрыдневой активно ротируются на радио и телевидении Украины и стран постсоветского пространства. Авторские синглы "Пасьянс" и "Бабочка" стали официальными саундтреками к популярному сериалу "Молодежка-2". Авторский сингл "Не отпускай" стал официальным саундтреком к сериалу "Игра в судьбу".

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Автор: Диана Могилевич