Ранее в сеть "слили" список вероятных участниц шоу.

Официально объявлена дата премьеры 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого выступает известный украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк.

Как сообщила пресс-служба телеканала СТБ, премьера запланирована на 17 октября в 19:00.

"Самая романтическая премьера осени! Почувствуй любовь, словно в кино: с безумными поступками, жаждой и страстью", - говорится в анонсе.

Напомним, ранее блогер-"сплетник" Богдан Беспалов "слил" в сеть список вероятных участниц шоу "Холостяк" с Цымбалюком.

"Предварительно, что мы с вами видим? Каст этого года ничем не отличается от предыдущих… Все то же самое: красивые, модели, коммерческие профили", - констатировал блогер.

Перед стартом съеками сезона Тарас Цымбалюк признавался, что очень волнуется: "Это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще. Знаете, ссыкотно немного".

