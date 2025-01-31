Мужчина также рассекретил имя дочери.

Грузинский бизнесмен и главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом.

Радостную новость сообщил сам Иракли сегодня, 31 января. Мужчина опубликовал в своем Instagram первые фото ребенка. Жена Макацарии - Лиза Чичуа - родила дочь. Девочку звездные родители назвали Нино.

"Нино Макацария, добро пожаловать", - подписал фото новорожденной дочери Иракли.

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Реакция подписчиков

Подписчики засыпали поздравлениями звездных супругов и пожелали счастья маленькой дочери:

"Самые искренние поздравления! Это невероятное счастье! Любви и радости"

"Поздравляю с рождением дочери, пусть растет здоровой вам на радость"

"Поздравляю с днем рождения вашей крохи. Счастья, здоровья, мирного неба вашей семье".

К слову, Иракли и Лиза поженились в 2022 году. Девушка моложе бизнесмена на 17 лет. В 2023 году у пары родился первенец, которого назвали Георгием.

Напомним, ранее в СМИ было известие о беременности Леси Никитюк. Однако сама телеведущая пока официально не комментировала эту новость.

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