Грузинский бизнесмен и главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом.
Радостную новость сообщил сам Иракли сегодня, 31 января. Мужчина опубликовал в своем Instagram первые фото ребенка. Жена Макацарии - Лиза Чичуа - родила дочь. Девочку звездные родители назвали Нино.
"Нино Макацария, добро пожаловать", - подписал фото новорожденной дочери Иракли.
Реакция подписчиков
Подписчики засыпали поздравлениями звездных супругов и пожелали счастья маленькой дочери:
- "Самые искренние поздравления! Это невероятное счастье! Любви и радости"
- "Поздравляю с рождением дочери, пусть растет здоровой вам на радость"
- "Поздравляю с днем рождения вашей крохи. Счастья, здоровья, мирного неба вашей семье".
К слову, Иракли и Лиза поженились в 2022 году. Девушка моложе бизнесмена на 17 лет. В 2023 году у пары родился первенец, которого назвали Георгием.
Напомним, ранее в СМИ было известие о беременности Леси Никитюк. Однако сама телеведущая пока официально не комментировала эту новость.