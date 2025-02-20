Известный украинский актер и юморист Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ.
Об этом 38-летний мужчина рассказал в своем Instagram. Будущий военнослужащий опубликовал фото с военным билетом и оружием.
"Сложные времена рождают сильных людей! Один из 4%", - подписал кадр Ласточкин.
Больше подробностей Игорь решил не раскрывать. Однако в комментариях военнослужащая Ангелина Безотосная отметила, что они будут служить в одной бригаде. К слову, она несет службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
Что известно об Игоре Ласточкине
Игорь родился в Казахстане, но уже много лет проживает в Украине. С 2015 года он был тренером в юмористическом шоу "Лига Смеха". Через несколько лет стал участником проекта в составе команды "Днепр".
В 2018 году участвовал в танцевальном шоу "Танцы со звездами". Тогда он победил вместе с партнершей Илоной Гвоздевой. С начала полномасштабной войны волонтерил и помогал собирать средства для украинской армии.
Напомним, ранее стало известно, что украинский музыкант и вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов пополнил ряды ВСУ.