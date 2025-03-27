Знаменитость поделился новым видео в военной форме.

Известный украинский юморист, актер Студии "Квартал 95" и "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который в 2025 году пополнил ряды ВСУ, показался в военной форме. Артист раскрыл, на каком направлении и в какой бригаде сейчас служит.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал новый ролик - первый за долгое время. На кадрах звезда предстал в форме защитника. Он встречается с блогером и юмористом Владимиром Черняком. Последний спрашивает у бывшего коллеги, где он сейчас выступает. В ответ на это с юмором Ласточкин отметил: "В "93 квартале" "Холодный яр". На Донбассе".

С его слов стало понятно, что в феврале этого года комик пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", а также, что он выполняет боевые задачи на Донбассе.

Кроме того, на ролик попал момент, как Черняк передает Игорю и его бригаде авто для выполнения боевых задач на фронте. Он поблагодарил коллегу и его побратимов за защиту.

Отметим, что о своей мобилизации в ВСУ юморист объявил 19 февраля 2025 года. Тогда он опубликовал фото, на котором было изображено оружие и военный билет. А в подписи Ласточкин указал: "Сложные времена рождают сильных людей!".

Он также использовал хэштег "Один из 4%". Это отсылка к словам президента США Дональда Трампа, который заявил, что якобы лишь 4% украинцев поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского. Однако опрос, проведенный КМИС, показал, что на самом деле этот показатель составляет 57%.

Напомним, ранее Игорь Ласточкин признался, что не общается с братом и отцом из РФ. Юморист поделился, что отношения с родственниками у него были напряженными и до 24 февраля 2022 года. Он объяснил, почему они потеряли общий язык и связь.

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