Артистка дала первое за долгое время интервью.

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая поддержала Украину после начала полномасштабной войны, заявила, что планирует переехать в Киев. Переезд состоится в ближайшем времени, дожидаться окончания боевых действий звезда не планирует. Об этом пишет ТСН.

"Моя семья думает, что хорошо бы пожить в Украине. Мы планируем переезд вот прямо сейчас, во время войны", - рассказала Нино.

Она призналась, что она и ее коллеги не боятся посещать украинские города, поэтому всегда с радостью приезжают сюда, чтобы поддержать украинцев своим творчеством.

"Не было такого, чтобы я или мои замечательные музыканты боялись ехать в Украину. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Киев с концертом, они сказали, что готовы играть там, где невозможно. Мы дали концерт в метро. Я могу с уверенностью сказать, что это был самый незабываемый концерт в моей жизни. Мы специально создали такое звучание с квартетом, чтобы можно было выразить через музыку нашу поддержку", - вспомнила Катамадзе.

Кто такая Нино Катамадзе

50-летняя уроженка Грузии, певица, композитор. Украинские зрители знают ее по проекту "Х-Фактор", где в 2014-2015 годах Нино занимала кресло судьи. Самые популярные песни Катамадзе - "Once In The Street", "Olei" и "I Will Come As A Snow".

