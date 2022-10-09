Вереницы россиян стоят сейчас на границе с Грузией - так они бегут от мобилизации в своей стране.

Известная грузинская исполнительница и экс-судья талант-шоу "Х-Фактор" Нино Катамадзе жестко раскритиковала россиян, бегущих от мобилизации в ее родной Грузии.

Артиска в интервью "Гончарова Подкаст" выразила искреннее удивление такими действиями граждан страны-агрессора, ведь она хорошо помнит вторжение РФ в Грузию в 2008-м году и оккупацию части грузинских территорий.

"Это какой-то сюрреализм... Это как бы ответ бумеранга... Когда беженцы из Абхазии... несли с собой мертвые тела, чтобы хотя бы похоронить их, и люди по дороге умирали от холода. Это ужасные кадры... Это история, которую ты не можешь просто прочитать или посмотреть, потому что сразу становится больно. И россияне бегут от якобы "несправедливости" своей власти в страну, в которой они оккупировали 22% территорий... Они просят о помощи у людей, которых убивают", - заявила Катамадзе.

Исполнительница добавила, что в РФ есть смелые люди, которые против полномасштабной войны с Украиной. Но эти "туристы", которые едут в Грузию, они не могут быть сильными или справедливыми.

Путин объявил мобилизацию в РФ: россияне массово бегут из страны

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что Россия собирается призвать 300 тысяч россиян. Вместе с тем СМИ узнали, что в засекреченном пункте указа Путина речь идет о наборе миллиона человек.

Объявленная мобилизация моментально спровоцировала пробки на российской границе. Россияне начали массово выезжать из страны.

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