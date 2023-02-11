Скандальные музыканты попытались намекнуть, что хотят мира.

Скандальная группа Limp Bizkit выпустила клип на свою песню, записанную еще в 2021 году. Видео получилось максимально провокационным, ведь в нем показаны дипфейки на президентов США, Украины и РФ.

Солист примерил на себя лицо кровавого диктатора Путина, гитарист - Джо Байдена, а за барабаны "усадили" Владимира Зеленского. Музыканты пели о том, что всем нужно быть "в одной команде". Limp Bizkit намекали на то, что хотят мира, однако получилось крайне неудачно.

Сеть в ярости, пользователи забрасывают группу негативными комментариями. Мало кому понравилось, что солист, на которого через монтаж "прикрепили" лицо Путина, поет о том, что хочет все изменить.

На фоне кровавых обстрелов мирных городов Украины, на фоне зверств россиян и постоянных заявлений Путина о том, что он не планирует останавливаться и хочет захватить нашу страну, попытки группы Limp Bizkit спеть о "мире во всем мире" выглядят настоящим издевательством.

Примечательно, что в комментариях под видео на YouTube нет негативных слов от пользователей из РФ. Они в восторге от клипа и насмехаются над тем, что Путина "сделали" солистом, а президентов США и Украины оставили позади него.

Limp Bizkit - позиция скандальной группы

Музыканты группы не скрывают, что любят Россию. В 2015 году лидер Limp Bizkit Фрэд Дарст пообещал приехать на гастроли в оккупированный Донецк. Также он заявлял, что был бы счастлив, если бы имел российский паспорт и "симпатичный домик" в Крыму.

После таких заявлений СБУ запретила въезд в Украину лидеру Limp Bizkit. Также известно, что Дарст развелся со своей женой-украинкой. Визажистка из Крыма причину развода не называла.

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