Виталина ответила, осуждает ли выбор экс-подруги.

Известная украинская актриса Виталина Библив высказалась об экс-коллеге Галине Безрук, которая предала Украину и сейчас живет в стране-агрессоре.

Не секрет, что актрисы вместе снимались в фильме "Будиночок на щастя" и дружили до начала полномасштабной войны. Некоторое время Библив даже пыталась оправдать позицию Безрук после 24 февраля 2022 года. Но сейчас звезда кино ответила, поддерживает ли до сих пор общение с предательницей.

"Наши отношения изменились - их больше нет. Мне совершенно не интересно, как она живет сейчас. В то время, когда я ее защищала, делала то, что считала правильным. Но если человек совершает шаги, которые кардинально меняют мое отношение, я просто отхожу в сторону и иду дальше. Да, мне было больно. Потому что Галя была хорошая актриса, добрый, светлый человек. Была... Не знаю, какая она теперь. Могу ли я осуждать? Наверное, не имею на это права. Как гражданке, как украинке, мне, конечно, многое непонятно. Но и что на самом деле происходит в ее жизни, я не знаю. Но, по моему мнению, если уж делаешь такой выбор, то по крайней мере не стоит публично демонстрировать вещи, которые могут обидеть или задеть", - отметила Виталина в интервью для OBOZ.UA.

Актриса добавила, что Безрук не единственная из ее знакомых, кто остался жить в РФ в то время, как враг ежедневно убивает и разрушает все украинское.

"У меня есть знакомые там, которые говорят: "Мы не поддерживаем". Но при этом ничего не делают. Они остаются, работают, платят налоги, из которых финансируются снаряды. А потом, после обстрелов, спрашивают: "Как ты?". А мы в какие-то моменты пытаемся понять их, войти в положение. Однако, когда происходят страшные прилеты, когда гибнут дети, мне совсем не хочется ни понимать, ни знать, что с ними. Потому что они к этому причастны - точка. Мы не выбираем, в какие времена родиться, но всегда можем выбрать, в какой стране жить", - сказала Библив.

Что известно о Галине Безрук

Актриса получила известность после выхода сериалов "Останній москаль", "Будиночок на щастя" и "Слуга народа". С началом полномасштабного вторжения Галина осталась жить в стране-агрессоре, где сейчас строит свою карьеру. Долгое время Безрук молчала о войне, но после критики все же заявила, что выбирает семью, а не родную страну.

