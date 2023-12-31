Певица едва сдержала себя в первые дни войны, чтобы не поехать на фронт.

Певица Оля Цибульская всегда была борцом за правду. Она неоднократно говорила, что не может выдерживать, когда вокруг происходит несправедливость. А с началом полномасштабного вторжения, женщину накрыли эмоции.

Недавно в интервью на Ютуб-канале Алины Доротюк она впервые призналась, что всеми силами удерживала себя, чтобы не пойти воевать.

"Меня крыло очень сильно. Я была в таком психоэмоциональном состоянии. Даже общалась с психологом. Она высказала мне кучу матерных слов в трубку и сказала: "У тебя есть ребенок, ты ответственна за него, поэтому успокойся", - рассказала Оля.

Цибульская добавила, что в то время ее сын Нестор сильно и часто болел. Он просыпался ночью, не мог нормально спать. Звездная мама очень переживала за его здоровье и не находила себе места. Тогда же психолог ей все объяснил.

"Он болеет, потому что ты неспокойная. Я спросила ее: "А что ему дать?"А она мне: "Дай себе по голове, выпей успокоительное и ложись возле ребенка", - процитировала слова психолога Цибульская.

Олю убедили, что для того, чтобы воевать, нужно иметь силу духа и уверенность в своих силах.

Напомним, интервьюер Рамина Эсхакзай тоже недавно выразила готовность пойти воевать, если в этом будет нужда.

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