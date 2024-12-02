Елена Тополя потеряла 10 килограммов.

Украинская певица Елена Тополя, более известная как Алеша, похудела на 10 килограммов. Однако избавилась она от этого веса не здоровым путем. Исполнительница объяснила, что стало причиной такого резкого похудения и как сейчас следит за весом своего тела.

В комментарии для программы "Тур звездами" знаменитость поделилась, что похудела из-за стресса. Сейчас ее вес колеблется от 46,5 до 48 килограммов. Тополя пытается держать себя в форме. Для этого она занимается спортом и придерживается правил здорового питания. Однако так бывает не всегда. По словам Елены, у нее бывают дни, когда она совсем не успевает поесть из-за загруженного графика, что также является причиной потери веса.

"Мне комфортно в этом весе, я слежу за своим телом, я занимаюсь. Я стараюсь, но у меня не всегда получается правильно питаться. Иногда вообще не получается питаться, может поэтому тоже немного теряю вес", - рассказала звезда.

Певица обратилась к своим поклонникам и призвала их не игнорировать проблемы своих родных. Она отмечает: если ваши знакомые или близкие начали резко терять вес, то это может свидетельствовать о слишком большом количестве стресса в их жизни. В таком случае им нужна поддержка или даже помощь специалиста.

"Стресс, в моем случае, был в том, что я не могла уделить времени себе. И я просто, как ветер, развеивалась для всех, во все стороны, и в результате во мне оставалась просто пустота", - вспомнила Елена.

Также Тополя ответила на слухи, не было ли у нее расстройства пищевого поведения. Артистка отметила, что не сталкивалась с этой проблемой, но год назад она буквально находилась на грани, когда похудела до 42 килограммов.

"Той осенью у меня было 42 кг. Это было уже так на грани, я сама начала переживать, потому что я достаточно ела. Я не понимала почему вес просто уходит из меня", - добавила знаменитость и в очередной раз призвала в таких случаях обращаться к специалистам.

Напомним, ранее Юрий Ткач раскрыл свой секрет похудения и удивил, что ему помогло. Юморист отказался от строгих диет и ограничений и решил пойти другим путем.

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