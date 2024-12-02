Украинская певица Елена Тополя, более известная как Алеша, похудела на 10 килограммов. Однако избавилась она от этого веса не здоровым путем. Исполнительница объяснила, что стало причиной такого резкого похудения и как сейчас следит за весом своего тела.
В комментарии для программы "Тур звездами" знаменитость поделилась, что похудела из-за стресса. Сейчас ее вес колеблется от 46,5 до 48 килограммов. Тополя пытается держать себя в форме. Для этого она занимается спортом и придерживается правил здорового питания. Однако так бывает не всегда. По словам Елены, у нее бывают дни, когда она совсем не успевает поесть из-за загруженного графика, что также является причиной потери веса.
"Мне комфортно в этом весе, я слежу за своим телом, я занимаюсь. Я стараюсь, но у меня не всегда получается правильно питаться. Иногда вообще не получается питаться, может поэтому тоже немного теряю вес", - рассказала звезда.
Певица обратилась к своим поклонникам и призвала их не игнорировать проблемы своих родных. Она отмечает: если ваши знакомые или близкие начали резко терять вес, то это может свидетельствовать о слишком большом количестве стресса в их жизни. В таком случае им нужна поддержка или даже помощь специалиста.
"Стресс, в моем случае, был в том, что я не могла уделить времени себе. И я просто, как ветер, развеивалась для всех, во все стороны, и в результате во мне оставалась просто пустота", - вспомнила Елена.
Также Тополя ответила на слухи, не было ли у нее расстройства пищевого поведения. Артистка отметила, что не сталкивалась с этой проблемой, но год назад она буквально находилась на грани, когда похудела до 42 килограммов.
"Той осенью у меня было 42 кг. Это было уже так на грани, я сама начала переживать, потому что я достаточно ела. Я не понимала почему вес просто уходит из меня", - добавила знаменитость и в очередной раз призвала в таких случаях обращаться к специалистам.
Напомним, ранее Юрий Ткач раскрыл свой секрет похудения и удивил, что ему помогло. Юморист отказался от строгих диет и ограничений и решил пойти другим путем.