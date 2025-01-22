Джуди Денч рассказала о своем самочувствии.

Знаменитая британская актриса, известная по фильмам о Джеймсе Бонде, в которых сыграла роль М, Джуди Денч сообщила об отказе от появлений на публике и прогулок в одиночку. Причиной стала возрастная болезнь макулодистрофия - постепенная потеря зрения, сообщает издание Variety.

По словам знаменитости, также известной по фильмам "Казино Рояль", "Гордость и предубеждение" и "Джейн Эйр", она всегда волновалась за свое появление на светских мероприятиях. Однако сейчас 90-летняя звезда не может появиться на публике без сопровождения, поскольку боится упасть из-за слепоты.

"Я всегда волновалась перед выходами на мероприятия, а теперь у меня нет выбора - кто-то всегда должен быть рядом. Я просто могу врезаться во что-то или упасть. Я всегда делаю вид, что ничего не вижу", - рассказала обладательница премии "Оскар".

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Болезнь у артистки диагностировали еще в 2012 году. Она со временем разрушает зрение человека и лишает возможности видеть. Несмотря на проблемы со здоровьем, Джуди не отчаивается и продолжала сниматься в кино даже с таким диагнозом. В июне прошлого года Денч сообщила о завершении кинокарьеры. Причиной такого решения стали проблемы со зрением. Тогда она сказала: "Нет, больше никаких проектов. Я больше не вижу".

За год до этого она отмечала, что ей стало все труднее запоминать сценарий и свои реплики в кино. Каждый день для актрисы становится настоящим испытанием, но она приспособилась к новым реалиям жизни.

"Раньше это было так легко. Теперь же мне нужно устройство, которое не только помогает запомнить текст, но и говорит, где он находится на странице", - делилась Джуди.

Денч, кроме "Оскара", также была награждена премиями BAFTA, Тони, "Золотыми глобусами". Последний раз она появилась на большом экране в рождественском фильме 2022 года "Призрачный".

Напомним, ранее 77-летний Элтон Джон, который ослеп на один глаз, рассказал о своем состоянии. Музыкант прокомментировал слухи вокруг своего здоровья и заверил, что слухи в сети преувеличили его проблемы со зрением.

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