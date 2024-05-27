Женщина назвала серьезную причину такого решения.

Британская актриса Джуди Денч, которая известна по фильмам "Гордость и предубеждение", "Шоколад", "Филомена" и другими киноработами, намекнула на завершение актерской карьеры. Об этом сообщает издание Independent.

Недавно 89-летняя звезда посетила выставку цветов в Лондоне. На мероприятии к ней подошел журналист, который спросил о будущих планах и новых ролях. Однако Джуди решила рассказать правду.

"Нет-нет, я даже не вижу", - сказала актриса.

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С того момента начали распространяться слухи, что Денч таким образом объявила о завершении своей карьеры. Позже ее агенты рассказали следующие подробности:

"Денч страдает возрастной дегенерацией желтого пятна глаз - это заболевание, которым страдают около 700 000 человек в Великобритании".

К слову, в 2022 году актриса впервые рассказала, что имеет проблемы со зрением. Она отмечала, что не хочет идти на пенсию, однако потеря зрения ей очень мешает в работе и в жизни. Женщина вспомнила историю, как во время ужина со своим партнером Дэвидом она не видела, что лежит на тарелке. Поэтому ему пришлось нарезать для нее еду и кормить.

Что известно о Джуди Денч

Джуди Денч - известная актриса театра и кино. Дебют на профессиональной сцене состоялся у нее в 1957 году в лондонском театре Old Vic. Тогда она сыграла Офелию в "Гамлете". Позже Денч поступила в Королевский шекспировский театр и начала также работать в кино.

Популярность женщине принесли такие кинокартины, как "Влюбленный Шекспир", "Айрис", "Миссис Хендерсон представляет", "Скандальный дневник" и другие работы. Она является обладательницей многочисленных престижных наград, в частности, премии "Оскар", а также имеет две премии "Золотой глобус", две премии Гильдии киноактеров США, шесть премий BAFTA и четыре премии BAFTA TV.

Напомним, ранее звезда фильма "Красотка на всю голову" впервые рассказала о серьезном заболевании.

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