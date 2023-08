Несколько недель назад музыкант негативно высказался о премьер-министре Италии прямо со сцены.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на лидера рок-группы Placebo Брайана Молко. В июле музыкант назвал ее "фашисткой" прямо со сцены.

Так, во время концерта на фестивале Sonic Park Молко заявил, что считает Мелони "куском дерьма, фашисткой и расисткой". Все это он произнес на итальянском языке, а затем показал неприличный жест рукой. По данным The Times, слова музыканта услышали около 5 тысяч человек.

"50-летний Молко уже находится под следствием магистратов Турина за оскорбление итальянских учреждений. В случае осуждения ему грозит штраф в размере до 5000 евро (более 200 тысяч гривень - УНИАН). Молко, фронтмен альтернативной группы, которая продала 14 миллионов пластинок, известен своей защитой прав ЛГБТ, которые, как считается, подвергаются нападкам со стороны "правого" итальянского правительства", - отмечает издание.

Также сообщается, что это уже не первый иск Мелони. Премьер-министр Италии судилась с 81-летним историком Лучано Канфора, который обвинял ее в "правых" взглядах и называл ее "неонацисткой в душе". Тогда Мелони заявляла, что не будет отзывать иск против историка, так как он несет "вульгарную пропаганду".

Помимо этого, ранее Мелони подавала в суд против Роберто Савиано, который писал антимафиозные статьи и жил под защитой полиции. Журналист жестко критиковал ее иммиграционную политику.

Теперь же Мелони планирует судиться с лидером Placebo. По данным la Repubblica, адвокаты премьер-министра составили иск, обвиняя музыканта в клевете.

Что известно о лидере Placebo

Брайан Молко - вокалист, гитарист и один из основателей британской рок-группы Placebo. Он родился 10 декабря 1972 года в Брюсселе, Бельгия, и имеет британско-шведское происхождение.

Группа Placebo была сформирована в Лондоне в 1994 году. Основателями были Брайан Молко и Стефан Ольсдал. К оригинальному составу также присоединился барабанщик Роберт Шульцберг. Их музыкальный стиль относится к альтернативному и инди-року, с примесью гранжа и готических элементов.

Placebo стали известными благодаря своим хитам, таким как "Nancy Boy", "Every You Every Me", "Pure Morning", "The Bitter End" и другим. Они получили признание за эксцентричный образ Брайана Молко, его хриплый и узнаваемый вокал, а также за эмоционально заряженные тексты песен.

Группа Placebo имеет большую базу поклонников и оказала существенное влияние на музыкальную индустрию, особенно в альтернативном роке и гранже. Они выпустили несколько успешных альбомов, таких как "Without You I'm Nothing", "Black Market Music", "Sleeping with Ghosts" и другие.

