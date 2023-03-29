Владимир Зеленский подчеркнул, что путь к миру в Украине - это полный вывод российских войск и реализация формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили двусторонние отношения между странами и международные инициативы.

Глава украинского государства назвал разговор с главой итальянского правительства продуктивным.

"Говорили о наших двусторонних и международных инициативах. Путь к миру в Украине - полный вывод российских войск с территории Украины и реализация нашей формулы мира", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Италию за поддержку.

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Как сообщили в пресс-службе Правительства Италии, в разговоре с Мелони президент Зеленский поблагодарил за предстоящую конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме 26 апреля.

Глава государства назвал это важной возможностью для укрепления отношений между итальянскими компаниями и Украиной.

"После визита Мелони в Киев 21 февраля и ее обращения в парламенте Италии 21 марта накануне заседания Европейского совета президент Украины выразил благодарность Италии, напомнил о сильной мотивации украинской армии и выразил уверенность в ее способности отражать атаки России и стоять на защите территориальной целостности Украины, в том числе благодаря помощи западных государств, в частности Италии", - сообщили в итальянском правительстве.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский также говорили о необходимости стремиться к справедливому миру.

Отношения Италии и Украины

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Мелони находилась с визитом в Украине. В частности, она посетила Киев, где встретилась с Зеленским и другими украинскими чиновниками.

23 марта Джорджа Мелони эмоционально объяснила депутатам, почему нужно поддерживать Украину и не сбавлять обороты военной помощи ВСУ. Этому предшествовало то, что одна из депутаток в парламенте призвала Мелони остановить поддержку Украины. Премьер Италии посоветовала ей сказать об этом Путину и подчеркнула, что "не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир".

Франция и Италия весной планируют предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba. Этот ЗРК позволит сбивать баллистические ракеты, которые применяют российские захватчики.

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