"Очень секси": известная певица позировала в откровенном платье на мосту в Киеве (фото)

Фанаты Jerry Heil оценили ее образ.

Украинская певица известная как Jerry Heil опубликовала серию снимков с прогулки по пешеходному мосту в Киеве.

Читайте также"Отпусти свою кукушечку и танцуй": Jerry Heil представила "странный" клип (видео)Фото девушка разместила в своем Instagram.

На них певица в черном платье с отрытой спиной, белых кроссовках и с сумкой с надписью «No more plastic».

Подписчики Jerry оценили ее образ в комментариях: «Люблю тебя, обожаю тебя», «Мне повезло быть твоей фанаткой», «Классный лук. Очень секси», «Это платье очень красивое», «Ух какое платье».

Другие новости о звездах

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц