"Очень секси": известная певица позировала в откровенном платье на мосту в Киеве (фото)
19:45, 22 августа 2020Звезды
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Фанаты Jerry Heil оценили ее образ.
Певица Jerry Heil позировала на мосту / фото instagram.com/thejerryheil
Украинская певица известная как Jerry Heil опубликовала серию снимков с прогулки по пешеходному мосту в Киеве.
Читайте также"Отпусти свою кукушечку и танцуй": Jerry Heil представила "странный" клип (видео)Фото девушка разместила в своем Instagram.
На них певица в черном платье с отрытой спиной, белых кроссовках и с сумкой с надписью «No more plastic».
Подписчики Jerry оценили ее образ в комментариях: «Люблю тебя, обожаю тебя», «Мне повезло быть твоей фанаткой», «Классный лук. Очень секси», «Это платье очень красивое», «Ух какое платье».
Jerry Heil прогулялась по мосту / фото instagram.com/thejerryheil
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