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"Очень секси": известная певица позировала в откровенном платье на мосту в Киеве (фото)

19:45, 22 августа 2020
Звезды
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Певица Jerry Heil позировала на мосту / фото instagram.com/thejerryheil

Читайте также"Отпусти свою кукушечку и танцуй": Jerry Heil представила "странный" клип (видео)Фото девушка разместила в своем Instagram.

На них певица в черном платье с отрытой спиной, белых кроссовках и с сумкой с надписью «No more plastic».

Подписчики Jerry оценили ее образ в комментариях: «Люблю тебя, обожаю тебя», «Мне повезло быть твоей фанаткой», «Классный лук. Очень секси», «Это платье очень красивое», «Ух какое платье».

Jerry Heil прогулалась по мосту / фото instagram.com/thejerryheil

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Автор: Катерина Шварц

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Теги: #JerryHeil