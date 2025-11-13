Актрису поразили слова Ширли Маклейн.

Американская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон рассказала о совете, который запомнился ей на всю жизнь.

В новом интервью Elle звезда популярного ситкома "Друзья" призналась, что ей понравились слова американской актрисы и писательницы Ширли Маклейн, чья карьера охватывает более 70 фильмов и премии "Оскар" и "Золотой глобус":

"Стойте на своем. Не делайте ничего, что вызывает у вас дискомфорт - если это говорит к вашему сердцу и душе, следуйте этому. Если ваш первый инстинкт - это не мгновенное "да", прислушайтесь к нему".

Комментируя взлеты и падения жизни женщины в Голливуде, Энистон выделила возможность создавать проекты, которые меняют мир и дают голос женщинам. По ее словам, сейчас они могут делать то, что раньше было трудно представить.

"Был период, когда нам не разрешали "садиться за этот стол". Считалось: "Как мило, что ты думаешь, будто можешь быть продюсером или управлять продюсерской компанией". Это была очень мужская отрасль, и нам еще далеко до цели, но женщины в Голливуде движутся вперед. Мы достигаем результатов", - добавила актриса.

Напомним, лишь недавно Энистон впервые публично подтвердила свой роман с коучем и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пара больше не скрывает отношения и публикует совместные фотографии.

