УНИАН рассказывает обо всем, что будет происходить во время Нацотбора.

18:01 Открывает Нацотбор певица Руслана. Она исполнила хит "Дикі танці", с которым победила на Евровидении-2004. Она вышла в своем уже традиционном костюме и покорила зрителей с первых секунд.

18:00 Стартовал национальный отбор на Евровидение-2024. Уже сегодня мы узнаем имя победителя, который будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Ведущими финала Нацотбора стали фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, телеведущий Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак, а членами жюри - артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), певица Джамала и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

К слову, букмекеры уже определились со своим фаворитом. Согласно их ставкам, победу одержит дуэт alyona alyona & Jerry Heil, чья песня "Teresa & Maria" стала вирусной в сети.

К слову, зрители могут посмотреть Нацотбор в формате онлайн-концерта. Где именно будет проходить конкурс не сообщается в целях безопасности.

Стандартно транслируют Нацотбор на YouTube "Суспільне", "Євробачення Україна" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно в приложении "Дія" и на Киевстар ТБ.

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