DREVO негативно высказался о звезде и отметил, что не считает ее музыкантом.

Участник Национального отбора на конкурс "Евровидение-2024" DREVO резко высказался об известной украинской певице Тине Кароль. Артист заявил, что не обрадовался, когда узнал, что Кароль стала продюсером шоу.

Как известно, ранее продюсером конкурса в 2023 и 2024 годах был музыкант Дмитрий Шуров. DREVO считает, что Тина якобы не сможет продюсировать шоу лучше него. Певец добавил, что у Шурова уже есть опыт и он точно смог бы продемонстрировать свои навыки и знания в этом году. DREVO признается, что сначала был расстроен новостью о назначении исполнительницы, но сейчас ему все равно.

"Я видел, что продюсером стала Тина Кароль. Я немножечко, знаете, даже расстроился, но ничего - Тина Кароль, так Тина Кароль", - сказал артист.

Также певец негативно высказался о Кароль. Он заявил, что она является не музыкантом, поскольку сама не пишет песни. Зато Шуров, как говорит DREVO, создает музыку самостоятельно, поэтому продюсировать Нацотбор должен был именно он.

"Она (Тина Кароль - УНИАН) не музыкант. Дмитрий Шуров - музыкант, а она - нет. Кто Тине Кароль пишет музыку? У нее же не все (песни - УНИАН) в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у нее sound-продюсеры всегда были", - добавил артист.

К слову, DREVO участвовал в Нацотборе прошлого года с песней "Endless chain". В финале он получил 7 баллов и занял 9 место.

Напомним, ранее стало известно, в каком швейцарском городе пройдет "Евровидение-2025".

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