Алена Шоптенко рассказала, общается ли с бывшим мужем Дикусаром: 'Я не могу'

Они были вместе четыре года.

Хореограф Алена Шоптенко рассказала, общается ли с бывшим мужем Дмитрией Дикусаром, который в начале полномасштабного российского вторжения пополнил ряды ВСУ.

По ее словам, они общаются, но редко. Однако Шоптенко признается, что не может активно интересоваться жизнью Дикусара по определенным причинам.

"Мы довольно редко, но общается. Мы обязательно поздравляем друг друга с днем рождения. Конечно, что по определенным причинам я не могу интересоваться активно его жизнью, но я его очень поддерживаю и очень уважаю", - сказала танцовщица в комментарии "Люкс ФМ".

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К слову, Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко начали отношения в 2012 году. Они познакомились на проекте "Танцы со звездами". В 2013 году пара поженилась. Но этот брак не был длительным — в 2016 году супруги расстались.

Позже Шоптенко вышла замуж, а Дикусар вновь не женился.

К слову, первой официальной женой Дмитрия была певица Ирина Билык. Они сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. В 2010 году они развелись.

Напомним, ранее Дмитрий Дикусар сообщил о гибели двух побратимов на фронте.

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