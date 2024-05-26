Известная украинская ведущая Наталья Островская покрестила свою первую дочь Агату. Телезвезда впервые поделилась фотографией шестимесячной девочки.
Островская в своем Instagram опубликовала нежное фото своей дочери. На кадре маленькая Агата позирует в белом платье, а на ее волосах повязка. Заметно, что снимок был сделан в храме, где и окрестили малышку.
Рядом с фото дочери Наталья показала и свой детский снимок. На черно-белой фотографии ведущей также еще нет года. Телезвезда удивила невероятным сходством с дочерью. В своем посте она спросила у подписчиков, насколько они с Агатой похожи.
Поклонники написали, что ведущая и девочка, как две капли воды. В комментариях они поздравили мамочку с праздником и написали немало комплиментов маленькой красавице.
- Копия! Две красавицы!
- Очень похожи, растите здоровые и счастливые!
- Вау какая красавица, очень похожи! Два цветочка!
Напомним, ранее ведущая Лилия Ребрик впервые показала самую маленькую дочь и рассекретила, кто из звезд стал крестным. Телезвезда замиловала кадрами с семьей.