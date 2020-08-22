"С ума сведет": сексапильная Даша Астафьева в неожиданном образе восхитила сеть (фото)

Фанаты пришли в восторг от новых снимков певицы.

Украинская певица Даша Астафьева поделилась новыми пикантными снимками.

Читайте такжеДаше Астафьевой - 35: самые горячие фото звезды PlayboyФото девушка опубликовала в своем Instagram.

«Увидеть и почувствовать женщину в человеке», – написала она в подписи к снимкам.

На фото певица предстала в откровенном корсете, чулках и с ретро-прической.

Многие подписчики певицы восхитились ее образом: «Очень красиво», «Абалдеть, как вам идет», «Обожаю», «Астафьева с ума сведет», «Это шикарно», «Великолепный образ», «Шикарная женщина».

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Автор: Катерина Шварц