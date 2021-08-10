10 августа Бандерасу исполнился 61 год.

Сегодня, 10 августа, испанский актер Антонио Бандерас отмечает свое 61-летие. Голливудский мачо обладает множеством наград за лучшие мужские роли в разных фильмах.

Первым толчком для его кинокарьеры стал фильм "Лабиринт страстей" Педро Альмодовара. По сюжету, Сексилия Рот - дочь гинеколога, проходит сеансы психоанализа, в надежде исцелиться от боязни солнечного света и нимфомании. Но ее психоаналитик озабочена лишь тем, как переспать с отцом девушки. Однажды Сексилия встречает Риса, молодого гомосексуалиста, и они влюбляются друг в друга, но его любовник Садек выслеживает их.

Первые шаги в Голливуде он сделал благодаря оскароносному фильму "Филадельфия". В этой ленте Бандерас сыграл роль партнера Тома Хэнкса.

Одной из самых успешных картин стала его работа с Кэтрин Зета-Джонс "Маска Зорро". Согласно сюжету, стареющий Зорро передает эстафету молодому преемнику, тренируя его выдержку и обучая наказывать продажных чиновников.

Не менее успешным стал фильм "Отчаянный", в котором Бандерас сыграл главную роль вместе с Сальмой Хайек.

Главный герой фильма раньше был великолепным музыкантом. Выступал с друзьями в барах, любил прекрасную девушку. Но однажды всему этому настал конец. По приказу человека, называющего себя "Бучо", ему прострелили руку и убили его любимую. И теперь он больше не El Mariachi (Музыкант), теперь он El Desperado (Отчаянный). В его футляре больше нет гитары, а вместо нее там гора оружия.

В 2019 году Бандерас получил широкое признание за главную роль в драме "Боль и слава", воссоединившей его с Педро Альмодоваром. Роль переживающего творческий кризис режиссёра принесла ему приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, премию "Гойя", награды критиков Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также номинации на "Оскар", "Золотой глобус", "Выбор критиков" и "Спутник".

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Автор: Диана Могилевич