Певица показала новый снимок.

Украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она сидит на полу в белых завышенных трусиках и бежевом пиджаке на голое тело. Волосы певица распустила и слегка наклонила голову на плечо.

"Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. Давай подождём... Или стерпится слюбится. Меня тошнит от этих слов. Все всегда ясно", - подписала фото звезда.

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Автор: Диана Могилевич