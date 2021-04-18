Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
Украинская певица Анна Седокова обнародовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она сидит на полу в белых завышенных трусиках и бежевом пиджаке на голое тело. Волосы певица распустила и слегка наклонила голову на плечо.
"Я ненавижу терпеть. Считаю это худшим из слов, применимых к жизни. Давай подождём... Или стерпится слюбится. Меня тошнит от этих слов. Все всегда ясно", - подписала фото звезда.
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
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