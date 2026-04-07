40-летняя украинская актриса намекнула, почему до сих пор одна после развода с нардепом

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась размышлениями о том, почему сейчас она не в отношениях и каким видит своего будущего мужчину рядом. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"У женщины, которая годами не находится в отношениях, происходит нечто важное. И большинство это неправильно интерпретирует: у нее формируется внутренний каркас. Это – целостность! Она уже не "половинка" в поиске. Она – целая. И готова принять другого целостного человека. Из желания, а не из необходимости", – написала звезда.

Актриса отметила, что такая женщина не притягивает сильных мужчин, а слабых – отпугивает. У нее появляется избирательность, которую могут спутать с гордыней, однако, по словам Анны, это не так. Такая женщина имеет карьеру, собственные интересы и насыщенную жизнь.

Видео дня

"Она знает оба варианта: быть одной и быть с кем-то "дабы был" – и выбирает первое. Это не каприз. Это – опыт. Она за партнерство, а не за пустую близость. Формируется самодостаточность. Ей хорошо одной. Мужчина – не необходимость, а дополнение. Ей не нужен спаситель, ей нужен партнер. Приходит понимание: тихое одиночество лучше токсичных отношений", – отметила Саливанчук.

Она добавила, что в жизни такой женщины "высокий входной порог" из-за ценности собственного спокойствия.

"Большинство боятся пустоты и прыгают из одних отношений в другие. Она научилась наполнять себя сама. И это ее сила. Мужчина теперь должен дополнять, а не быть единственным источником счастья. Планка высока, и не все ее выдерживают. Речь не о "сложной женщине". Речь о зрелой женщине, которая больше не изменяет себе", – подытожила Анна Саливанчук.

Свои размышления актриса проиллюстрировала кадрами из фотосессии, где она предстала на шпильках, в белом костюме с открытой спиной, темных очках и шляпе. В комментариях подписчики поддержали Анну и засыпали ее комплиментами. Недавно актриса также похвасталась стройной фигурой.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Анна Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: