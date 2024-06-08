Дочь тренерши заметно подросла.

Известная украинская фитнес-тренерша, звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала о важном дне в жизни ее дочери. Знаменитость показала редкий кадр девочки.

Накануне, 7 июня, дочь тренерши Мия отмечала свой день рождения. Звездная мама поздравила девочку публично и опубликовала ее фотографию. На фото заметно, как 8-летняя Мия подросла. При этом лицо дочери Анита все еще скрывает. Светловолосая Мия позировала на природе возле водоема. Спортсменка оставила теплые слова для девочки в своем Instagram.

"Как обладательница официального звания "Мама Мии" ответственно заявляю: лучшая дочь в мире досталась именно мне. С днем рождения", - написала Луценко под фото.

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К слову, после начала полномасштабного вторжения тренерша с дочкой выехали в Великобританию, где проживают до сих пор. Девочка там учится в школе, а ее мама развивает карьеру. Ранее Луценко ответила, планирует ли возвращаться в Украину.

Отцом Мии является тренер Александр Лозовцев, с которым Анита не заключала брак. Своего любимого спортсменка скрывает, поэтому не делится фотографиями с ним в соцсетях.

Напомним, ранее Анита Луценко призналась, почему скрывает место своего пребывания.

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