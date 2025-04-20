Фитнес-тренер объяснила, почему никогда ничего не рассказывает о любимом и не делится кадрами с ним.

Известная украинская тренер, звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко впервые за долгое время заговорила о своем муже. Знаменитость намекнула, что переживает сложный период в отношениях с любимым, а также объяснила, почему скрывает его от публики.

Как известно, спортсменка уже более восьми лет состоит в браке с Александром Лозовцовым. Супруги в 2016 году впервые стали родителями. Тогда у них родилась дочь Мия, которой в этом году исполнится уже девять лет. Луценко почти никогда ничего не рассказывает о своей семье и отношениях с избранником.

В интервью для программы "Ближе к звездам" тренер призналась, что придерживается принципа, что счастье любит тишину. Она не привыкла делиться своими проблемами и переживаниями с большим количеством людей. Говоря о муже, она намекнула, что у них кризис в браке, поскольку сказала: "Давайте не о грустном". К слову, за последние годы Александра невозможно заметить в соцсетях звезды, а сама она о нем совсем не вспоминает на публике.

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"Меньше рассказываешь - лучше живешь. У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется, это немножко ненормально. Мне кажется, я не настолько сильная личность для того, чтобы еще с миллионом делить свои проблемы. Давайте не о грустном", - сказала Анита.

В 2022 году, как известно, тренер эмигрировала в Великобританию с дочерью. Там девочка сейчас учится в школе и уже прекрасно знает английский язык. В то же время знаменитость хочет, чтобы Мия знала и украинский, поэтому регулярно читает ей сказки на украинском, а также наняла репетитора по украинскому для дочери.

"Я на момент начала войны была в отпуске и застряла в Таиланде. Надо было принимать решение, куда двигаться дальше. Самый главный вопрос - Мия должна идти в первый класс. У меня была учительница английского языка, она говорит, что лучшее образование - это британское. Конечно, сказки вечером - все книжки из Украины. Я нашла учительницу украинского языка", - добавила Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко впервые за долгое время показала свою дочь и поздравила ее с важным праздником. Она адресовала девочке наилучшие пожелания по случаю ее дня рождения, а также поделилась редким кадром с ней.

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