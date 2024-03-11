Она отмечает, что не стоит спешить делать хирургическое вмешательство.

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко впервые поделилась своей проблемой, которую скрывала много лет. Оказалось, что ей сделали неудачную операцию на животе.

Она решила убрать последствия родов на теле, но, по словам Аниты, стало еще хуже. Поэтому девушка решила показать фото до и после хирургического вмешательства у себя в Instagram.

"Расскажу вам историю моей операции. Помните мои размеры во время беременности? 80 кг", - написала Луценко, добавив фото себя в положении.

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Затем продолжила, что из-за увеличения веса и значительного растяжения живота, у нее появилась пупочная грыжа, которую она пыталась скрывать.

"Появилась пупочная грыжа...Внешне все более-менее норм. Но болело и нуждалось в "заштопывании". Операция несложная. Диагностируют просто. Идешь к хирургу и спрашиваешь, что делать. Мне предложили, если уже через пупок входить, то и диастаз немного можно подшить. Да Боже, все равно спать. Во время пресса всегда это чувствовалось. Поэтому вопросов в стиле "делать или не делать?" не было. Само не стягивается", - написала Луценко.

Но после операции она не могла посоветовать своего врача, ведь состояние живота, по ее словам, только ухудшилось. Она постоянно маскировала эту проблему высокими лосинами.

"Следующие пять лет вы видели меня в лосинах, которые были натянуты выше пупка. Сплошные купальники стали моими друзьями. Несмотря на то, что мой живот был моей гордостью...", - написала фитнес-тренер.

Она отметила, что врач, который ее оперировал, входил в ТОП-10 хирургов Украины, однако сделал работу некачественно. Поэтому следующие 5 лет были для тренера очень травматичными. На фотосессиях ей приходилось выбирать удачные ракурсы и не показывать живот во время тренировки. Она добавила, что до сих пор эта тема для нее очень болезненна и посоветовала всем хорошо думать перед тем, как решаться на хирургическое вмешательство.

Напомним, недавно певице Санте Димопулос оперировали диастаз, который появился у нее после вторых родов.

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