Гнатковский честно ответил, что для него является "культурным фронтом".

Украинский театральный режиссер, актер театра и кино Алексей Гнатковский высказался о "культурном фронте" и бронировании актеров от мобилизации.

В интервью проекту "Віч-на-віч" артист высказал мнение, что в тяжелые времена внутри страны очень не хватает любви, поэтому люди приходят в театр как на терапию. "Буквально - за жизнью. Потому что мы живем в контексте смерти. Понимаем, что каждый день можем умереть. Уже не говоря о тех лучших, достойных из нашего народа, которые сейчас стоят на фронте", - пояснил мужчина.

На вопрос ведущей о том, корректно ли во время войны говорить о "культурном" и "художественном" фронтах, Гнатковский ответил, что проследил эволюцию собственных взглядов по этому вопросу:

"Как только началось полномасштабное вторжение я везде говорил, что не дай Бог говорить о каком-то культурном фронте, экономическом... Я говорил, что нет никакого фронта, кроме фронта на востоке, севере и юге нашего государства. Все остальное - это не фронт, это тыл. Я говорил, что покажите мне хоть одного, кто был ранен на культурном фронте".

Однако теперь звезда украинского кино изменил свое мнение и готов спорить с самим собой. Он объясняет это тем, что в начале большого вторжения людей заверили, что война не продлится долго, и они все попали в эту ловушку. По его мнению, на тех, кто занимался убаюкиванием людей, лежит большая вина.

"Теперь мы должны понимать, что у нас игра вдолгую. У нас реально война не закончится скоро. Буквально. Нельзя людям врать в глаза. А в конце концов люди имеют голову не только для того, чтобы в нее есть, а чтобы ею еще немножко думать и анализировать. Эта история будет долго. Она может быть с различными всплесками. Она может затихать, приостанавливаться, но она надолго. Так вот, если у нас идет история надолго, то нас будут атаковать не только военные, не только ракеты. Эти наши враги сейчас очень много работают на своем культурном фронте", - добавил Гнатковский.

Актер отметил, что на этом самом фронте Украина сейчас даже не наступает, а в самой стране могут убить за украинский язык - в качестве примеров он привел убийства бывшего народного депутата Ирины Фарион и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия. На вопрос, не страшно ли ему отстаивать такую позицию, артист ответил так:

"Гораздо страшнее сидеть в окопах. И я очень хорошо это понимаю. И если я сейчас не там, если государство мне выдало это бронирование в театре, я должен отработать его. Должен сделать больше, чем я делал до этого. И не опускать руки никогда в жизни. Государство мне говорит: "Да, твое место сейчас здесь". Значит, я должен оправдать это доверие. Мне дан кредит доверия, чтобы я говорил с людьми".

Напомним, ранее о бронировании от мобилизации высказался солист львовского муниципального хора "Гомон" Вадим Яценко.

