Алексей Гнатовский объяснил, что его больше всего раздражает в украинской столице.

Популярный украинский актер театра и кино, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш", Алексей Гнатковский высказался о языковом вопросе. Артист объяснил, как относится к русскоязычным украинцам.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" знаменитость отметил, что он категорически против использования русского языка во время войны. По словам звезды, это язык врага и убийц. Гнатовский говорит, что язык страны-агрессора его настолько раздражает, что из-за этого он не может долго находиться в Киеве. Там он постоянно слышит русскую речь, что его очень возмущает.

"Я не могу в Киеве долго находиться. Когда слышу это "наречие", оно мне токсично. Буквально. Это проклятый язык. Буквально проклятый. Он воняет. Он грязный. Это язык насильников и убийц. Физически он мне некомфортный. Я не могу это сделать", - сказал Алексей.

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Актер родом из Ивано-Франковска, где большинство населения общается на государственном языке. Его удивляет, что в столице до сих пор используют русский. Однако в то же время Гнатовский не видит смысла поучать других.

"Смогу ли я убедить всех людей в Украине? Не смогу. Когда человек умеет мыслить, его убеждать не надо. Он сам это понимает. А когда не умеет мыслить, то что бы я ни сказал, в ответ мне будет "ты дурак". Никаких разумных аргументов человек не будет воспринимать, только на эмоциональном уровне. Мне кажется, что моя страна воюет за право говорить на родном языке", - подчеркнул мужчина.

Напомним, ранее юморист из Молдовы Иван Люленов объяснил, как полностью перешел на украинский. Артист начал общаться на украинском на публике и в быту после начала полномасштабного вторжения.

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