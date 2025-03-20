Елена Светлицкая призналась, выплачивать ли бывший ей алименты на детей.

Украинская актриса, известная по картинам "Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона", Елена Светлицкая, которая ранее объявила о разводе с мужем, рассказала о причинах разрыва с любимым. Артистка раскрыла, в каких она сейчас отношениях с бывшим.

Как известно, пара сообщила о разводе в январе этого года. Супруги находились в браке в течение 10 лет. Николай и Елена Светлицкие воспитывают двух дочерей.

В интервью для Славы Демина знаменитость призналась, что пока еще не оправилась от развода с экс-возлюбленным. Однако в то же время Елена предполагает, что они с Николаем еще могут быть вместе. По ее словам, сейчас у них значительно улучшились отношения. Звезда считает, что такой перерыв в браке может помочь им восстановить прежние отношения.

Видео дня

"Возможно, это даже шаг вперед в наших отношениях, потому что все может быть. Сейчас мы общаемся уже намного лучше. Восстановилось уважение. Последние месяцы нам было очень сложно вместе", - поделилась Светлицкая.

Также она отметила, что причиной развода стал недостаток коммуникации. Пара мало времени проводила наедине. Светлицкая все свободное время посвящала детям и работе. А также актриса указала, что не будет требовать алиментов от бывшего. Она считает, что они смогут без скандалов распределить имущество, и Николай в дальнейшем будет помогать дочерям.

"Мы анализировали, что мы настолько были зациклены на детях, на этом бесконечном графике, надо было постоянно возить ту в садик, ту в школу, танцы, кружки. У нас никогда не было времени побыть вдвоем. Все же нам нужно было время, когда мы будем вдвоем. Для этого нужна няня", - добавила артистка.

Напомним, ранее свой возможный развод с Каменских прокомментировал рэпер Потап. В сети длительное время ходят слухи о разрыве звезд, поскольку они не появляются на публике вместе и не делятся совместными фото. Артист отметил, что не планирует расторгать брак с певицей и удивил причиной такого решения.

Вас также могут заинтересовать новости: