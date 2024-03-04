Пара вместе уже полгода.

Украинская актриса Татьяна Злова, сыгравшая главную роль в сериале "Никто не идеальный", рассказала об отношениях с коллегой по съемкам и певцом Богданом Буйлуком.

"Мы начали больше узнавать друг о друге, говорить, и где-то в конце лета, решили продолжать общение, чтобы дать шанс ему перерасти в несколько больше", - рассказала Татьяна в интервью для сайта 1+1.

Сейчас пара в соцсетях часто делится общими фотографиями того, как проводит время.

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"Богдан достаточно нетривиальный, умный и где-то даже гениальный человек. Мне понравились его личностные качества, а еще абсолютная поддержка, которой мне не хватало в жизни. От него я получаю 0% осуждения и 100% понимания", - призналась актриса.

Стоит отметить, что Богдан Буйлук не только актер, но и певец. Он был одним из солистов ZBSBand. Группа победила в одном из сезонов "Х-Фактора", где наставницей была певица Настя Каменских.

Напомним, сериал "Никто не идеален" расскажет историю о девушке, которая стремится к справедливой мести, чтобы восстановить правду о своей семье. В канун своего 18-летия Саша приезжает в дом своего дяди, чтобы вступить в права наследницы и получить свою половину семейного бизнеса. Однако ее ожидание теплого и радостного приема оказывается иллюзией.

Приезд Саши становится причиной окончания спокойной жизни дома, раскрытием секретов прошлого и началом новой истории любви. Некоторые члены семьи готовы на все, чтобы избавиться от нежелательной гости. Однако девушка не отступит. Она разрабатывает свой план игры, направленный на месть обидчикам, раскрытие тайн семьи, восстановление правды.

Премьера сериала состоится 4 марта в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

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