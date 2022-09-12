Актриса с годами стала еще прекраснее.

Американская актриса Робин Райт сыграла в мыльной опере "Санта-Барбара", когда ей было всего 18 лет. Сейчас ей уже 56 лет, и былую красотку очень сложно узнать.

Конечно, годы не испортили исполнительницу роли Келли Кэпвелл, но разница таки есть. В молодые годы Робин покорила зрителей светлыми волосами, милой улыбкой и потрясающей игрой в сериале, несмотря на то, что опыта съемок в кино на тот момент у нее не было.

Сейчас же она подстриглась, у нее осупился взгляд. Заметно, что актриса прибегает к косметологическим услугам. Она поставила себе виниры, делает уколы ботокса. При этом, вероятно, звезда "Санта-Барбары" не увеличивает себе губы, так как они от природы у нее пухленькие.

Видео дня

Отметим, Робин Райт в возрасте 18 лет получила роль Келли Кэпвелл в мыльной опере "Санта-Барбара", за которую удостоилась трёх номинаций на Дневную премию "Эмми". Также она сыграла в фильмах "Полиция нравов Голливуда", "Форрест Гамп", "Карточный домик", "Бегущий по лезвию 2049" и других.

К слову, сериал "Карточный домик", в котором Робин сыграла с Кевином Спейси, принесен ей одну из главных кинонаград. Она была удостоена премии "Золотой глобус".

Напомним, 64-летняя Мадонна повергла в шок внешним видом без фотошопа.

Вас также могут заинтересовать новости: