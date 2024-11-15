Ева Лонгория возмущена тем, что "осужденный преступник", который "извергает столько ненависти", станет президентом.

Знаменитая американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сообщила, что вместе с семьей она сбежала из США. Причиной этому стала победа республиканца Дональда Трампа на американских выборах 5 ноября этого года. Она раскрыла страну, в которую переехала.

Об этом кинозвезда рассказала в интервью Marie Claire. По словам знаменитости, она благодарна судьбе, что у нее есть возможность покинуть страну. Однако она понимает, что не все американцы могут уехать после победы Трампа и говорит, что встревожена за них.

"Я могу куда-то сбежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Они застрянут в этой мрачной стране, и я тревожусь за них", - отметила Лонгория.

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Как известно, артистка родом из Техаса, но всю свою сознательную жизнь она провела в Лос-Анджелесе. Сейчас Ева живет на две страны: Испанию и Мексику. Вместе с ней Америку покинули ее муж Хосе Бастон и 6-летний сын Сантьяго.

"Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом произошел COVID. Не то, чтобы я хотела покинуть Калифорнию, - я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась", - призналась актриса.

Звезда не скрывает, что разочарована результатом выборов. Ее возмущает, что теперь главой США станет "осужденный преступник", который "извергает столько ненависти".

К слову, Лонгория в течение предвыборной гонки поддерживала оппонентку Трампа - демократку Камалу Харрис. Артистка даже выступала на Национальном съезде Демократической партии в августе.

Напомним, ранее США покинул актер Том Хэнкс. Актер написал прощальное письмо, в котором отметил, что разочарован результатом выборов.

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