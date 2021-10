Юный певец уже рассказал, куда потратит деньги и о чем он мечтает.

16-летний Муаяд Абдельрахим победил в финале шоу "Співають всі" и получил главный приз проекта - 500 тысяч гривень. Певец уже поделился своими впечатлениями и рассказал, куда потратит деньги.

В интервью изданию "Обозреватель" Абдельрахим признался, что половину выигрыша он отдаст своим родителям.

По словам одессита, семья постоянно его поддерживает и тратит на него деньги, поэтому он решил разделить призовой фонд именно с родителями. Вторую половину выигрыша (250 тысяч гривень) он оставит себе. Абдельрахим предполагает, что он будет копить на машину, ведь через два года ему исполнится 18 лет и он сможет сесть за руль. Однако певец допускает, что его планы могут измениться, тогда он потратит деньги на что-то другое.

На шоу "Співають всі" одессит произвел настоящий фурор, судьи проекта были в восторге от голоса юного артиста. Абдельрахим брал сложные песни, его называли "индиго". Наталья Могилевская, которая возглавила жюри суперфинала, высоко оценила талант одессита и пожелала ему успехов в дальнейшем развитии карьеры.

Сам Абдельрахим видит свое дальнейшее музыкальное развитие в упорной работе. Певец не планирует останавливаться на достигнутом и будет трудиться еще больше. Одессит хочет создать аккаунт в TikTok, это поможет ему стать популярнее.

"А вообще я мечтаю придумать что-то новое, выполнять такую музыку, которой не было на нашей сцене. Поэтому буду работать еще и в этом направлении", - добавил одессит, который победил в шоу "Співають всі".

Кто такой Муаяд Абдельрахим

Муаяд Абдельрахим - певец из Одессы. Юному артисту 16 лет, он начал петь с 11 лет. В 2021 году одессит стал одним из участников нового шоу "Співають всі".

Певец покорил жюри шоу "Співають всі" исполнением песни "Люди, як кораблі" группы "Скрябин". Тогда он получил за свое выступление максимальное количество баллов - все 100 судей встали со своих кресел.

В финальном выступлении на проекте он получил от жюри 84 балла и занял первое место. На втором месте оказался бариста Эскене Зове из Львова, а на третьем - жена композитора и музыканта Евгения Хмары Даша Ковтун (ODARA).

Шоу "Співають всі" - что известно о проекте

Проект стартовал на телеканале "Украина" в августе 2021 года. Шоу проходило в Украине впервые.

"Співають всі" - аналог британского проекта All Together Now, который впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит музыкальное шоу такого формата.

