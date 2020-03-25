"У нее троечка?": Каменских в обтягивающих лосинах и футболке показала свою фигуру (фото)

Певица поделилась с фанатами свежим фото и дала советы по спортивным тренировкам.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с фанатами свежим фото и дала советы по спортивным тренировкам.

Снимок Каменских опубликовала в Instagram.

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На фото певица позирует в леггинсах и футболке, своей собственной торговой марки.

В комментариях подписчики обсудили фигуру певицы и, среди прочего, ее грудь.

"У нее троечка?", - поинтересовался один из комментаторов.

Снимок за короткое время собрал более ста тысяч лайков.