"У нее троечка?": Каменских в обтягивающих лосинах и футболке показала свою фигуру (фото)
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с фанатами свежим фото и дала советы по спортивным тренировкам.
Ждёте ли вы нашу завтрашнюю тренировку, как жду её я?❤️ ⠀ Подготовка и восстановление после упражнений важны не меньше, чем сами упражнения ☝️ ⠀ Если вы неправильно занимаетесь, организм запомнит спорт как негативный опыт, после которого он чувствует боль и усталость и ваши тренировки сведутся на нет ⠀ Поэтому важно знать : ⠀ ❗️ Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам. Я обожаю бегать и тренироваться утром, но просыпаюсь как минимум за час до этого. ⠀ ❗️Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений. Поэтому всегда делаем разминку ⠀ ❗️После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно. ⠀ ❗️Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц. Одной из причин, почему вы не худеете, может быть то, что вы мало спите ⠀ ❗️Пейте воду. Для всех это уже банальный совет, но сколькие из вас пьют достаточно чистой воды? Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце. ⠀ И жду вас завтра в 9:00! 🕘 #тренируюсьсNK
Снимок Каменских опубликовала в Instagram.
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На фото певица позирует в леггинсах и футболке, своей собственной торговой марки.
В комментариях подписчики обсудили фигуру певицы и, среди прочего, ее грудь.
"У нее троечка?", - поинтересовался один из комментаторов.
Снимок за короткое время собрал более ста тысяч лайков.