Голый Панин с двумя "русалочками" сыграл в "бутылочку" (видео)
Скандальный актер Алексей Панин показал, как забрасывает в море бутылку со своими желаниями.
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Соответствующее видео Панин выложил в Instagram.
Скандальный актер Панин, раздевшись до гола, окунулся в Черное море вместе с еще двумя девушками. Предположительно, одной из них могла быть его дочь Анна. Взяв с собой бутылку со своими желаниями, они вместе закинули ее подальше в море.
«Каждый год мы пишем на бумажках свои желания, кладём их в бутылку и отдаём их морю. Они обязательно сбываются. Когда ты находишься в потоке и в гармонии со вселенной, то пространство всегда откликается», - пояснил Панин.
Каждый год мы пишем на бумажках свои желания, кладём их в бутылку 🍾 и отдаём их морю. Они обязательно сбываются. 🎁 Когда ты находишься в потоке и в гармонии со вселенной, то пространство всегда откликается. #нудисты #нудисткийпляж 🏖 #крым #Украина 🇺🇦 #АлексейПанин #Панин #вселенная #Любовь #добро
"Трусишки то забыл одет";
"Я смотрю, ты от ширинки не отходишь!";
"Как дельфинчики, прямо! Так классно";
"Молодец! Живет человек и кайфует, и дочка рядом!";
"Молодец, Лёха. Крым Украиной считает";
Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин похвастался фотографией с тремя голыми девушками, которую сделал во время отдыха под солнцем.
На фотографии Панин сидит в окружении двух голых молодых девушек, пока третья на заднем плане окунается в воду. Антураж фотографии придает корабельный штурвал, колокольчик и спасательные круги.