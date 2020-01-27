Голый Панин с двумя "русалочками" сыграл в "бутылочку" (видео)

Скандальный актер Панин, раздевшись до гола, окунулся в Черное море.

Скандальный актер Алексей Панин показал, как забрасывает в море бутылку со своими желаниями.

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Соответствующее видео Панин выложил в Instagram.

Скандальный актер Панин, раздевшись до гола, окунулся в Черное море вместе с еще двумя девушками. Предположительно, одной из них могла быть его дочь Анна. Взяв с собой бутылку со своими желаниями, они вместе закинули ее подальше в море.

«Каждый год мы пишем на бумажках свои желания, кладём их в бутылку и отдаём их морю. Они обязательно сбываются. Когда ты находишься в потоке и в гармонии со вселенной, то пространство всегда откликается», - пояснил Панин.

"Трусишки то забыл одет";

"Я смотрю, ты от ширинки не отходишь!";

"Как дельфинчики, прямо! Так классно";

"Молодец! Живет человек и кайфует, и дочка рядом!";

"Молодец, Лёха. Крым Украиной считает";

Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин похвастался фотографией с тремя голыми девушками, которую сделал во время отдыха под солнцем.

На фотографии Панин сидит в окружении двух голых молодых девушек, пока третья на заднем плане окунается в воду. Антураж фотографии придает корабельный штурвал, колокольчик и спасательные круги.