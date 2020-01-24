Панин показал отдых с тремя голыми "пиратками" (фото 18+)

На фотографии Панин сидит в окружении двух голых молодых девушек, пока третья на заднем плане окунается в воду.

Скандальный актер Алексей Панин похвастался фотографией с тремя голыми девушками, которую сделал во время отдыха под солнцем.

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Соответствующую фотографию актер Панин разместил на своей странице в Instagram.

На фотографии Панин сидит в окружении двух голых молодых девушек, пока третья на заднем плане окунается в воду. Антураж фотографии придает корабельный штурвал, колокольчик и спасательные круги.

Фотографию Алексей Панин подписал как «Пираты 21 века».

Как сообщал УНИАН, Алексей Панин разделся вместе со своей девушкой для романтического фото в оккупированном Крыму, подписав, что Крым - это Украина.