"Неудовлетворенные россияне": Панин поплатился за БДСМ-видео с дочерью-собачкой

Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.

Российскому актеру Алексею Панину заблокировали его страницу в Instagram после того, как он выложил скандальное видео, в котором он привязал свою дочь к батарее за "собачье" поведение.

Об этом Панин написал на своей новой странице в Instagram.

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«Сегодня заблокировали или опять взломали мой Инстаграм. Это была уже третья за год страница и продержалась она меньше всех. Только два месяца. Я не знаю кто это делает и для чего, но явно что моя персона не даёт кому-то спокойно жить», - написал актер.

Алексей Панин уверен, что никаких «противоречащих правилам Instagram постов и материалов» он не выкладывал.

«Либо это взлом страницы и намеренное её удаление, либо массовые жалобы неудовлетворенных российских граждан, у которых не всё хорошо в личной жизни. В любом случае, я в очередной раз задумываюсь о том, в какой «прекрасной» стране я живу. Это моя очередная, новая страничка», - отметил актер Алексей Панин.

Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.

Напомним, Панин прославился после видео, в котором человек, похожий на актера, занимается сексом с собакой.