"Неудовлетворенные россияне": Панин поплатился за БДСМ-видео с дочерью-собачкой

Сегодня заблокировали или опять взломали мой Инстаграм.😊 Это была уже третья за год страница и продержалась она меньше всех. Только два месяца.🤷‍♂️ Я не знаю кто это делает и для чего, но явно что моя персона не даёт кому-то спокойно жить. Никаких противоречащих правилам Инстаграмма постов и материалов я не выкладывал, так что можно сделать только два вывода. Либо это взлом страницы и намеренное её удаление, либо массовые жалобы неудовлетворенных Российских граждан у которых не всё хорошо в личной жизни.😂😂😂 В любом случае я в очередной раз задумываюсь о том в какой «прекрасной» стране я живу. Это моя очередная, новая страничка. @actor_ap #АлексейПанин #панин

