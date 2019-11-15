"Неудовлетворенные россияне": Панин поплатился за БДСМ-видео с дочерью-собачкой
Российскому актеру Алексею Панину заблокировали его страницу в Instagram после того, как он выложил скандальное видео, в котором он привязал свою дочь к батарее за "собачье" поведение.
Об этом Панин написал на своей новой странице в Instagram.
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«Сегодня заблокировали или опять взломали мой Инстаграм. Это была уже третья за год страница и продержалась она меньше всех. Только два месяца. Я не знаю кто это делает и для чего, но явно что моя персона не даёт кому-то спокойно жить», - написал актер.
Алексей Панин уверен, что никаких «противоречащих правилам Instagram постов и материалов» он не выкладывал.
«Либо это взлом страницы и намеренное её удаление, либо массовые жалобы неудовлетворенных российских граждан, у которых не всё хорошо в личной жизни. В любом случае, я в очередной раз задумываюсь о том, в какой «прекрасной» стране я живу. Это моя очередная, новая страничка», - отметил актер Алексей Панин.
Сегодня заблокировали или опять взломали мой Инстаграм.😊 Это была уже третья за год страница и продержалась она меньше всех. Только два месяца.🤷♂️ Я не знаю кто это делает и для чего, но явно что моя персона не даёт кому-то спокойно жить. Никаких противоречащих правилам Инстаграмма постов и материалов я не выкладывал, так что можно сделать только два вывода. Либо это взлом страницы и намеренное её удаление, либо массовые жалобы неудовлетворенных Российских граждан у которых не всё хорошо в личной жизни.😂😂😂 В любом случае я в очередной раз задумываюсь о том в какой «прекрасной» стране я живу. Это моя очередная, новая страничка. @actor_ap #АлексейПанин #панин
Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.
Напомним, Панин прославился после видео, в котором человек, похожий на актера, занимается сексом с собакой.