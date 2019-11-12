"Бабушка отвяжет": скандальный актер Панин "сделал" из дочери собаку (видео)

В комментариях пользователи предположили, что это шуточный ролик или попытка пиара.

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она якобы устроила беспорядок в квартире.

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Видео случившегося опубликовал телеканал «Звезда».

«Нюся, от твоего говна уже вся квартира засрана. Хуже, чем от собаки», - говорит Панин в ролике.

Изначально ролик появился в Instagram-аккаунте артиста, однако позднее он удалил публикацию. В ней видно, как Панин показывает девочке грязные пеленки на полу кухни, бьет ремнем по стулу, а затем привязывает ребенка к батарее со словами: «Бабушка придет и отвяжет».

В комментариях пользователи предположили, что это шуточный ролик или попытка пиара. Некоторые отметили хорошую актерскую игру дочери.

Напомним, ранее появилось видео, на котором человек, похожий на актера Алексея Панина, занимается сексом с собакой.