Экс-"виагра" полностью обнажилась на фото

Исполнительница опубликовала пикантное фото.

Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь поразила сеть своими сочными формами, сфотографировавшись голой в ванной.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в ванне, но при этом с ярким макияжем. Дополнила образ обнаженная поп-певица жемчужными бусами и серьгами. На голове у артистки - белое полотенце.

Акцент Седокова сделала не только на бюст, но и чувственные губы, выбрав ярко-красную помаду.

"Потрясающее фото", "Красавица", "Бомба", "Бомбезное фото", "Богиня", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее известный российский шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей странице в Instagram показал фото с Примадонной. На опубликованном снимке артистка выглядит, как ровесница своего супруга, несмотря на разницу в возрасте - 27 лет.