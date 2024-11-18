Мужчина впервые заговорил об этом.

Украинский певец и лидер группы O.TORVALD Женя Галич впервые рассказал, что едва не умер.

Он отметил, что было несколько моментов, когда его жизнь могла оборваться. Первая опасная ситуация случилась с ним на дороге, а вторая - после концерта, когда он злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

"Было несколько эпизодов в жизни, когда я был близок к смерти. Во-первых, авария может в 2010-м году или 2009-м году, я тогда не был за рулем. А второй раз был на одном из гастрольных туров. Я перебрал алкоголя и наркотиков и зашел в ванную порыгать, а потом ударился головой о ванну и отключился. Тогда я видел, как из меня душа уже вылетает. Я молился, чтобы увидеть еще родных, я видел, как сидят даже люди вокруг, кто, где, чем занимается - я мог повторить", - рассказал Галич в интервью проекту Муз_Тренд.

Артист добавил, что ему самостоятельно удалось прийти в себя, однако были такие последствия:

"Я точно почувствовал, что я очень сильно вдохнул, прям как будто вот насосом в мне вдохнули. А потом я сам ожил. Встал, у меня была разбита голова, вызвали скорую. Сказали, что со мной все нормально, сотрясения нет, хотя, я уверен, что оно было. Такое поведение еще у меня продолжалось до начала войны".

Напомним, ранее певец-воин Женя Галич со слезами на глазах ответил, почему не говорит с женой о войне.

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