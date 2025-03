Участники группы выделили сразу семь стран-фаворитов.

Участники украинской группы Ziferblat, которая представит нашу страну на "Евровидении-2025", поделились своими прогнозами относительно победителя международного конкурса. Братья Даниил и Валентин Лещинские объяснили, кто является их фаворитами на нынешнем шоу.

Своими мыслями относительно конкурентов и их шансов на победу артисты поделились в комментарии для Adam Mc Callig, который опубликовал видео с ними в Instagram. Интересно, что у братьев разные взгляды на возможного триумфатора музыкального события.

В частности, солист коллектива Даниил считает, что большие шансы на победу есть у двух стран. Его фаворитами стали представительница Польши Justyna Steczkowska с песней "Gaja" и Tautumeitas из Латвии, которая будет выступать с треком "Bur man laimi".

Видео дня

А вот у Валентина другие взгляды. По его мнению, большие шансы на победу есть сразу у шести стран. Речь идет о Португалии, Латвии, Великобритании, Финляндии, Албании и Италии.

В этом году на Евровидении от Португалии выступит артист Napa с песней "Deslocado". Великобританию на шоу представит женская группа Remember Monday с треком "What The Hell Just Happened?", а от Финляндии выступит Эрика Викман с композицией "Ich komme". От Албании и Италии на конкурсе появятся Shkodra Elektronike с песней "Zjerm" и Lucio Corsi с треком "Volevo essere un duro".

Что известно о "Евровидении-2025"

В 2025 году международное событие будет проходить в Базеле, Швейцария. Ведущими шоу станут комикеса и телеведущая Хейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, а также телеведущая и певица Сандра Штудер. Полуфиналы Евровидения запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал конкурса состоится 17 мая 2025 года.

На сцене выступят 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически пройдут страны "большой пятерки" - это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария, которая в 2025 году принимает шоу. Украину представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", которая победила на Нацотборе.

Напомним, ранее группа Ziferblat ответила, сможет ли поехать на "Евровидение-2025" после нововведений Минкульта. Музыканты поделились, получили ли они уже разрешение на пересечение границы. Как известно, в ведомстве ограничили артистам мужского пола призывного возраста выдачу разрешений на выезд из Украины.

