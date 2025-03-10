Трек артистов "Bird of Pray" получил новое звучание.

Украинская группа Ziferblat, которая стала победителем Нацотбора на "Евровидение-2025", представила новую версию своего конкурсного трека "Bird of Pray", с которым они выступят на международной арене. Видео коллектива, участниками которого являются Федор Ходаков, Даниил и Валентин Лещинские, обнародовали на официальном YouTube-канале Евровидения.

"Суспільне" сообщает, что над новой версией композиции работал саундпродюсер Антон Чилиби, который, кстати, также участвовал в создании других песен для Евровидения, в частности, "Teresa & Maria" Alyona Alyona и Jerry Heil и "Stefania" Kalush Orchestra.

Участники группы отмечают, что изменения, внесенные в песню после Нацотбора - это "косметический ремонт". Действительно, значительных изменений не произошло, но были облегчены вокальные партии в припеве и добавлено более оркестровое звучание. Кроме того, отныне загадочные паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всю суть песни с первых секунд.

Видео дня

"Мы сознательно искали человека, у которого уже есть опыт создания песен именно для "Евровидения". Этот "косметический ремонт" позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом", - поделились музыканты.

Сейчас Ziferblat активно готовится к участию в конкурсе и проводит репетиции конкурсного номера. Как известно, в этом году Евровидение состоится в Базеле, Швейцария. Гранд-финал шоу запланирован на 17 мая, а полуфиналы - на 13 и 15 мая.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут до 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически пройдут страны "большой пятерки" - это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария, которая в 2025 году принимает шоу.

Напомним, ранее TESLENKO на отборе на Евровидение-2025 в Сан-Марино неожиданно вспомнил об Украине. Экс-участник украинского Нацотбора принял участие в финале иностранного конкурса, но не смог стать победителем шоу. В то же время он не упустил возможности напомнить, откуда он родом и сказал: "Слава Украине!".

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