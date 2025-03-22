Музыканты поделились, смогут ли они получить разрешение на пересечение границы.

Участники украинской группы Ziferblat, которые в этом году представят Украину на Евровидении, прокомментировали нововведения от Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Артисты ответили, получили ли они уже разрешение на пересечение границы с целью выступления на песенном конкурсе.

Как известно, ранее в ведомстве указывали, что вынесли на обсуждение вопрос о пересечении границы коллективом Ziferblat и его командой. В министерстве отмечали, что исполнители не будут получать статус "критически важных для Украины". Однако в Минкульте найдут способ, чтобы предоставить законное разрешение Ziferblat для выезда.

На этот раз вокалист коллектива Даниил Лещинский в интервью для издания "20 minuten" поделился, что они до сих пор не получили разрешение на выезд из Украины. По его словам, сейчас их команда работает над решением этого вопроса, а сами артисты верят, что смогут представить нашу страну на Евровидении.

Видео дня

"Наша команда делает все, чтобы у нас были необходимые документы для выезда из страны на песенный конкурс Евровидение. Я твердо верю, что все получится хорошо и мир увидит наше сценическое выступление", - рассказал Лещинский.

Отметим, что с марта Минкульт ограничил для артистов право выезжать за границу во время войны. Речь идет об исполнителях мужского пола призывного возраста. Новые правила ввели во избежание злоупотреблений. Дело в том, что ранее 20% звезд, которые выезжали из Украины, не возвращались. Запреты коснулись многих певцов, в частности, Дмитрия Шурова, Верки Сердючки и Yaktak.

Напомним, ранее участники группы Ziferblat высказались об участии Израиля в Евровидении. Артисты поделились, не боятся ли они напряженности в Швейцарии из-за участия этой страны. В прошлом году, как известно, на шоу возникали протесты на фоне выступления израильской исполнительницы. Также музыканты вспомнили и о России и ответили, что бы делали, если бы страна-агрессор участвовала в шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: