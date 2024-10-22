Не забывайте о важном правиле - в компосте должен сохраняться баланс "зеленого" и "коричневого".

Компост - отличное удобрение из органических отходов, способное улучшить качество почвы. Все наслышаны о его пользе, но мало кто знает, как сделать компост, от чего зависит срок его разложения, чем удобрять кучу и других маленьких, но важных моментах. УНИАН расскажет о всех нюансах приготовления этого удобрения и подскажет, что сделать, чтобы компост быстрее созрел.

Как сделать компост в домашних условиях

Осень - отличный период, чтобы начать делать удобрения. Погода еще не слишком холодная, а вот отходов - на любой вкус. В ход могут пойти опавшие листья, стебли после уборки огорода и так далее. Далее расскажем, что можно и нельзя класть в кучу.

Что добавлять можно:

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Отходы из огорода или сада: скошенная трава, листья с деревьев, сорняки (но без семян), опавшие фрукты и сгнившие овощи, высохшие цветы.

Отходы с кухни: остатки чая или кофе (пакетики можно оставить), измельченная скорлупа яиц, очистки с фруктов и овощей.

Органические отходы: опилки, солома, бумажные салфетки и картонные коробки (без цветных элементов), навоз травоядных животных.

Но не забывайте о важном правиле - должен сохраняться баланс "зеленого" и "коричневого". В свежих овощных отходах или траве много азота, а в сухих листьях, соломе и опилках - углерода.

А вот нельзя отправлять на гниение мясные отходы, рыбу, молочные продукты, средства личной гигиены, помет собак и котов, а также пластик, стекло и пакеты из полиэтилена. К тому же не вздумайте добавлять туда растения со следами болезней или пораженные паразитами.

Поговорим о сроках - как долго зреет компост

Его созревание длится примерно 6-12 месяцев, в зависимости от объема кучи, влажности и ряда других факторов. Есть несколько средств, чем полить компост, чтобы быстрее перегнил, но об этом поговорим позже. Так как понять, что компост готов? В этом помогут следующие признаки:

Однородность цвета и текстуры - удобрение рассыпчатое, по виду похоже на плодородную почву.

- удобрение рассыпчатое, по виду похоже на плодородную почву. Запах - куча не должна отдавать гнилью, а, скорее, пахнуть землей.

К тому же, в готовом удобрении вы не найдете кусков не перегнивших растений или других компонентов.

Если время поджимает - готовим лучший ускоритель компоста

Рынок удобрений сейчас богат на препараты для разложения компоста. Однако к химии прибегать вовсе не обязательно, ведь можно приготовить ускоритель компоста своими руками.

Для начала, разберемся, чем полить компост для быстрого разложения. Огородники советуют использовать раствор с дрожжами. 100 граммов сухих дрожжей нужно растворить в 10-литровом ведре теплой воды и вылить смесь на кучу. Добавляя дрожжи в компост, вы поможете бактериям активизироваться, что ускорит разложение компонентов. Если куча очень большая, эту схему можно повторять раз в несколько недель.

Отлично помогут ускорить гниение и дождевые черви, так что время от времени можете добавлять и их.

Теперь поговорим, можно ли класть золу в компост? Ответ - да, но в умеренных количествах. Калий, кальций и магний, которые содержатся в золе, будут полезны для удобрения почвы, а еще она понизит кислотность грунта. Помните, на один слой органики должно идти не более 1 стакана золы.

Еще одним отличным компонентом, что ускорит гниение кучи, является мочевина. Это азотное удобрение, а азот, как известно, важен для размножения бактерий. Мочевина в компост должна добавляться небольшими порциями. Чтобы не испортить удобрение, смешивайте ее с водой.

Ну и, конечно, не забывайте тщательно перемешивать кучу. Делая это 1-2 раза в месяц, вы существенно ускорите разложение всех отходов.

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