Фанатка начала рожать прямо во время выступления культовой группы, ее уже не успевали везти в больницу.

В Бразилии женщина начала рожать прямо на концерте рок-группы Metallica. Малыш появился на свет под песню Enter Sandman.

На своей странице в Instagram женщина показала фото новорожденного мальчика и рассказала о пережитых эмоциях.

"Когда бы я могла представить, что буду на шоу Metallica на 39 неделе беременности, и этот мальчик решит родиться прямо там, за 3 песни до окончания шоу, под звуки Enter Sandman? На каждом шоу, на которое я иду, что-то должно произойти, но на этот раз, я думаю, что превзошла саму себя. Луан Фигейро появился на свет 7-го числа", - написала фанатка, родившая прямо на концерте.

Джойс Фигейро, так зовут женщину, купила билеты на концерт группы еще три года назад. 7 мая она решила не отказываться от похода на выступление музыкантов, хотя находилась на 39-й неделе беременности. Врачи говорили, что роды не должны начаться преждевременно, передает Sky News.

Однако во время концерта у Фигейро начались схватки. До конца шоу оставалось всего три песни. Женщину хотели увезти в больницу, но уже было поздно, она начала рожать. Малыш появился под звуки песни Enter Sandman.

Женщина даже говорила, что хочет назвать своего сына Джеймсом Ульрихом (в честь фронтмена и барабанщика группы). Сейчас она и ее малыш хорошо себя чувствуют, Фигейро восстанавливается после родов.

Напомним, ранее Metallica передала 500 тысяч долларов украинским беженцам через свой благотворительный фонд All Within My Hands.

