Герцоги Сассекские в очередной раз присоединились к благотворительной акции.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые появятся на людях после скандального интервью Опре Уинфри, за которое уже неоднократно были высмеяны звездной элитой.

Как сообщает Global Citizen UK в Twitter, супругов возьмет слово во время благотворительного концерта в Нью-Йорке, посвященном ровно доступа к вакцинам от коронавируса.

24-часовое мероприятие будет транслироваться во всем мире из Центрального парка американского мегаполиса. Стартует событие в 17:30 по местному времени.

"Мы так рады объявить, что принц Гарри и Меган присоединятся к нам на #GlobalCitizenLive в эту субботу!" – говорится в сообщении организаторов.

Читайте такжеЗвезда "Жестокого романса" Гузеева шокировала признанием: "Я – ватница абсолютная"Цель кампании "Global Citizen Live" –призвать страны "Большой семерки" и ЕС поделиться по меньшей мере 1 миллиардом доз COVID-вакцины с бедными регионами и отменить права интеллектуальной собственности на производство вакцин.

Кампания также направлена призвать фармацевтических гигантов поделиться технологией мРНК с новым центром передачи данных, который поддерживается ВОЗ в Южной Африке.

Событие также посетят Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Камила Кабелло, Coldplay, Деми Ловато, Duran Duran, Элтон Джон, Хью Джекман, Дженифер Лопес, Кайли Миноуг, Metallica и др.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри: что известно

В интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских

Автор: Виолетта Орлова