Песня появилась уже на всех цифровых платформах.

Британские музыканты Том Йорк, Джонни Гринвуд и барабанщик Том Скиннер в прошлом году создали новую группу The Smile. Теперь же они представили новую песню You Will Never Work in Television Again, которую можно послушать на всех цифровых площадках.

В своих соцсетях группа сообщила, что в этом году выйдет их дебютный альбом, в который вероятно и войдет эта песня. На данный момент запись альбоме завершена.

Читайте такжеНазвана самая популярная песня на SpotifyКроме того, The Smile анонсировали три концерта в Лондоне, которые состоятся 29 и 30 января (два концерта в один день).

Отметим, Том Йорк и Джонни Гринвуд были участниками группы Radiohead, а Том Скиннер - Sons of Kemet.

Ранее УНИАН собрал лучшие клипы группы Radiohead в честь дня рождения Тома Йорка.

Вас также могут заинтересовать новости: