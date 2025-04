Исполнительница представила композицию "End of the World" и атмосферный клип к ней.

Известная американская певица и актриса, обладательница премий "Золотой глобус", MTV Europe Music Awards, Billboard Touring Awards и других Майли Сайрус представила новый сингл "End of the World" ("Конец света"). Новый трек войдет в будущий альбом артистки "Something Beautiful", пишет издание Variety.

Новая пластинка знаменитости станет первой в ее карьере за последние два года. Последний ее альбом "Endless Summer Vacation" и его нашумевший хит-сингл "Flowers" вышли в 2023-м.

В новую пластинку войдет 13 треков, три из которых уже увидели свет. Речь идет о "End of the World", R&B песне "Something Beautiful" и артроковой "Prelude". Премьера альбома состоится уже 30 мая этого года.

К новой композиции Сайрус представила атмосферный клип. В нем она показалась в изумрудном платье с бахромой. Артистка в ролике исполняет песню на задымленной сцене. Режиссерами музыкального видео стали Джейкоб Биксенман и Брендан Уолтер. Кстати, на клипе за 15 часов после выхода уже собралось почти 700 тысяч просмотров и более 80 тысяч лайков.

После выхода "Something Beautiful" звезда планирует выпустить полнометражный фильм, посвященный пластинке. Знаменитость делилась, что при создании новых треков она вдохновлялась творчеством Pink Floyd. Продюсерами альбома стала сама Майли и Шон Эверетт, который работал над треком "End of the World" вместе с Майклом Поллаком, Джонатаном Радо, Максом Морандо, а также с группой Alvvays.

Отметим, что в начале этого года певица стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми". Она получила награду за лучшее исполнение в дуэте или в группе в категории кантри за песню "II Most Wanted", записанную вместе с Бейонсе.

Напомним, ранее Майли Сайрус закрутила роман с музыкантом на 6 лет моложе и рассказала об отношениях с ним. 32-летняя знаменитость поделилась, как влияет на их отношения разница в возрасте. Оказалось, что ее избранником стал Макс Морандо.

